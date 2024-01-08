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Хмелевская Ирина Захарова

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1819 по 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1819 по 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1842 ст.

Муж: Хмелевский Александр Митрофанов

Рождение ребёнка
30.10.1844 ст.

Сын: Хмелевский Павел Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1848 ст.

Дочь: (Хмелевская) Ксения Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1849 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1851 ст.

Сын: Хмелевский Феофан Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1853 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1855 ст.

Сын: Хмелевский Федор Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Хмелевский Сергей Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1857 ст.

Сын: Хмелевский Андрей Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1860 ст.

Дочь: (Хмелевская) Иусения Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1862 ст.

Сын: Хмелевский Мефодий Александров

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1864 ст.

Дочь: Хмелевская Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1866 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Александрова

Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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