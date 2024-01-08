Хмелевская Ирина Захарова
Место рождения
Дата рожденияС 1819 по 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Хмелевский Павел Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Дочь: (Хмелевская) Ксения Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Сын: Хмелевский Феофан Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Сын: Хмелевский Федор Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Сын: Хмелевский Сергей Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Сын: Хмелевский Андрей Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Дочь: (Хмелевская) Иусения Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Сын: Хмелевский Мефодий Александров
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов
Дочь: Хмелевская Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Хмелевский Александр Митрофанов