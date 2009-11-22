Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

18.03.1945

Дата смерти

22.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
07.08.1965

Муж: Волков Анатолий Борисович

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
18.03.1973

Дочь: Сильянова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Волков Анатолий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкофф Кабир Натали Анатольевна

Отец ребёнка: Волков Анатолий Борисович

Смерть
22.11.2009
Москва, город федерального значения Москва
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