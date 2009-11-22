Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.03.1945
Дата смерти22.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.08.1965
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
18.03.1973
Дочь: Сильянова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Волков Анатолий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкофф Кабир Натали Анатольевна
Отец ребёнка: Волков Анатолий Борисович
Смерть
22.11.2009
Москва, город федерального значения Москва