Волков Анатолий Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Анатолий Борисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Волков Борис Николаевич18.09.1916 г.р.
Мать
Волкова (Тер-Оганова) Виргиния ГайковнаНеизвестно г.р.
Супруги
Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна18.03.1945 г.р.
Дети
Сильянова (Волкова) Марина Анатольевна18.03.1973 г.р.
Волкофф Кабир (Волкова) Натали (Наталия) АнатольевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Борис Николаевич

Мать: Волкова (Тер-Оганова) Виргиния Гайковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкофф Кабир (Волкова) Натали (Наталия) Анатольевна

Мать ребёнка: Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна

Бракосочетание
07.08.1965

Жена: Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна

г. Тбилиси, Грузинская ССР

Рождение ребёнка
18.03.1973

Дочь: Сильянова (Волкова) Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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