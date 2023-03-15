Волков Анатолий Борисович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецВолков Борис Николаевич18.09.1916 г.р.
МатьВолкова (Тер-Оганова) Виргиния ГайковнаНеизвестно г.р.
Супруги
Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна18.03.1945 г.р.
Дети
Сильянова (Волкова) Марина Анатольевна18.03.1973 г.р.
Волкофф Кабир (Волкова) Натали (Наталия) АнатольевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкофф Кабир (Волкова) Натали (Наталия) Анатольевна
Мать ребёнка: Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна
Бракосочетание
07.08.1965
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
18.03.1973
Дочь: Сильянова (Волкова) Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Волкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна
Смерть
Неизвестно