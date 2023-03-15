Волкофф Кабир (Волкова) Натали (Наталия) Анатольевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецВолков Анатолий БорисовичНеизвестно г.р.
МатьВолкова (Рыбина) Светлана Фёдоровна18.03.1945 г.р.
Супруги
Бхуйян (Кабир) НаошадНеизвестно г.р.
Дети
Бхуйян (Кабир) ОрунНеизвестно г.р.
Бхуйян-Волкофф (Кабир) КонадНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бхуйян-Волкофф (Кабир) Конад
Отец ребёнка: Бхуйян (Кабир) Наошад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бхуйян (Кабир) Орун
Отец ребёнка: Бхуйян (Кабир) Наошад
Бракосочетание
Неизвестно