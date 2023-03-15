Бхуйян (Кабир) Наошад
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Волкофф Кабир (Волкова) Натали (Наталия) АнатольевнаНеизвестно г.р.
Дети
Бхуйян (Кабир) ОрунНеизвестно г.р.
Бхуйян-Волкофф (Кабир) КонадНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бхуйян (Кабир) Орун
Мать ребёнка: Волкофф Кабир (Волкова) Натали (Наталия) Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно