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Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Иванов--Козлов Никита Иванович

Мать: (Ефремова) Стефанида Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Анна Сидоровна

Бракосочетание
18.06.1786 ст.

Жена: (Никифорова) Евдокия Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1793 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Давыд Гавриилович

Мать ребёнка: (Никифорова) Евдокия Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1794 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Гавриилович

Мать ребёнка: (Сидорова) Анна Сидоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1796 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Николай Гавриилович

Мать ребёнка: (Сидорова) Анна Сидоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1800 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Мать ребёнка: (Никифорова) Евдокия Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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