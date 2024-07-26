Иванов--Козлов Гаврила Никитич
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.06.1786 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1793 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Давыд Гавриилович
Мать ребёнка: (Никифорова) Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
30.03.1794 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Гавриилович
Мать ребёнка: (Сидорова) Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
06.12.1796 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Николай Гавриилович
Мать ребёнка: (Сидорова) Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
27.02.1800 ст.
Смерть
Неизвестно