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(Сидорова) Анна Сидоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Рождение ребёнка
30.03.1794 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1796 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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