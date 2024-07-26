(Сидорова) Анна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1794 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич
Рождение ребёнка
06.12.1796 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич
Смерть
Неизвестно