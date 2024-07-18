(Никифорова) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Никифорова) Евдокия Никифоровна

(Никифорова) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Ермолаев Никифор Ермолаевич

Мать: (Петрова) Матрона Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.06.1786 ст.

Муж: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1793 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Давыд Гавриилович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1800 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.