(Никифорова) Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Бракосочетание
18.06.1786 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1793 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Давыд Гавриилович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич
Рождение ребёнка
27.02.1800 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Гаврила Никитич
Смерть
Неизвестно