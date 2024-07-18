Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1800 ст.

Отец: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Мать: (Никифорова) Евдокия Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1818 ст.

Жена: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.

Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Феодор Прокопиевич

Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Феодор Прокопиевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1827 ст.

Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Дарья Прокопиевна

Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.

Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Анна Прокопиевна

Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1834 ст.

Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Леонтий(Лев) Прокопиевич

Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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