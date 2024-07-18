Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович
Место рождения
Дата рождения27.02.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1800 ст.
Бракосочетание
06.02.1818 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.
Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Феодор Прокопиевич
Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Феодор Прокопиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1827 ст.
Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Дарья Прокопиевна
Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.
Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Анна Прокопиевна
Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1834 ст.
Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Леонтий(Лев) Прокопиевич
Мать ребёнка: Иванова (Николаева) Мавра Николаевна
Смерть
Неизвестно