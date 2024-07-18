Иванова (Николаева) Мавра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1818 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.
Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Феодор Прокопиевич
Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович
Рождение ребёнка
13.03.1827 ст.
Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Дарья Прокопиевна
Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.
Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Анна Прокопиевна
Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович
Рождение ребёнка
11.02.1834 ст.
Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Леонтий(Лев) Прокопиевич
Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович
Смерть
Неизвестно