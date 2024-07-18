Иванова (Николаева) Мавра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Николаева) Мавра Николаевна

Иванова (Николаева) Мавра Николаевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1818 ст.

Муж: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1823 ст.

Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Феодор Прокопиевич

Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1827 ст.

Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Дарья Прокопиевна

Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.

Дочь: Никитина-Иванова-Козлова (Гавриилова) Анна Прокопиевна

Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1834 ст.

Сын: Никитин-Иванов-Козлов (Гавриилов) Леонтий(Лев) Прокопиевич

Отец ребёнка: Иванов--Козлов (Никитин) Прокопий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.