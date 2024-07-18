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Иванов--Козлов Никита Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ефремова) Стефанида Ефремовна

Рождение ребёнка
24.08.1740 ст.

Сын: Иванов--Козлов Петр Никитич

Мать ребёнка: (Ефремова) Стефанида Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Иванов--Козлов Гаврила Никитич

Мать ребёнка: (Ефремова) Стефанида Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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