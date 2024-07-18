Иванов--Козлов Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1702 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1740 ст.
Сын: Иванов--Козлов Петр Никитич
Мать ребёнка: (Ефремова) Стефанида Ефремовна
Рождение ребёнка
1751 ст.
Сын: Иванов--Козлов Гаврила Никитич
Мать ребёнка: (Ефремова) Стефанида Ефремовна
Смерть
Неизвестно