Иванов--Козлов Петр Никитич 24.08.1740 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов--Козлов Петр Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.08.1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1740 ст.

Отец: Иванов--Козлов Никита Иванович

Мать: (Ефремова) Стефанида Ефремовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1759 ст.

Жена: (Афанасьева) Прасковья Афанасьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович

Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1764 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Нестор Петрович

Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.02.1765 ст.

Жена: (Яковлева) Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1773 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Петрович

Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1774 ст.

Дочь: Иванова--Козлова (Никитина) Настасья Петровна

Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Евграф Петрович

Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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