Иванов--Козлов Петр Никитич
Место рождения
Дата рождения24.08.1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1740 ст.
Бракосочетание
13.02.1759 ст.
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович
Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1764 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Нестор Петрович
Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
20.02.1765 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1773 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Петрович
Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.12.1774 ст.
Дочь: Иванова--Козлова (Никитина) Настасья Петровна
Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Евграф Петрович
Мать ребёнка: (Яковлева) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно