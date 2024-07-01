(Яковлева) Евдокия Яковлевна 1745 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Яковлева) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1764 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Нестор Петрович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.02.1765 ст.

Муж: Иванов--Козлов Петр Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1773 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Петрович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1774 ст.

Дочь: Иванова--Козлова (Никитина) Настасья Петровна

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Евграф Петрович

Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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