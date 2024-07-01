(Яковлева) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Авраам Петрович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич
Рождение ребёнка
27.10.1764 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Нестор Петрович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич
Бракосочетание
20.02.1765 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1773 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич
Рождение ребёнка
22.12.1774 ст.
Дочь: Иванова--Козлова (Никитина) Настасья Петровна
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Иванов--Козлов (Никитин) Евграф Петрович
Отец ребёнка: Иванов--Козлов Петр Никитич
Смерть
Неизвестно