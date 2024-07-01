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Ананьин Григорий Ануфриевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

09.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1849

Отец: Ананьин Онуфрий Еремеевич

Мать: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
19.01.1872

Жена: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1875

Сын: Ананьин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Ананьин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1878

Дочь: Ананьина Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Ананьин Еремей Григорьевич

Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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