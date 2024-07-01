Ананьин Григорий Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1849
Бракосочетание
19.01.1872
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1875
Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1877
Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна
Рождение ребёнка
14.08.1878
Дочь: Ананьина Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна
Рождение ребёнка
01.05.1882
Сын: Ананьин Еремей Григорьевич
Мать ребёнка: Ананьина (Семенова) Феврония Григорьевна
Смерть
Неизвестно