Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Панкратьев Ефим Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ананьина Татьяна Онуфриевна
Отец ребёнка: Ананьин Онуфрий Еремеевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
09.10.1849
Сын: Ананьин Григорий Ануфриевич
Отец ребёнка: Ананьин Онуфрий Еремеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ананьин Онуфрий Еремеевич
Бракосочетание
13.02.1856
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
У него второй брак
Смерть
Неизвестно