Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Панкратьев Ефим Филиппович

Мать: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ананьина Татьяна Онуфриевна

Отец ребёнка: Ананьин Онуфрий Еремеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1849

Сын: Ананьин Григорий Ануфриевич

Отец ребёнка: Ананьин Онуфрий Еремеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ананьин Илья Онуфриевич

Отец ребёнка: Ананьин Онуфрий Еремеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
13.02.1856

Муж: Ананьин Онуфрий Еремеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
У него второй брак
Смерть
Неизвестно

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