Ананьин Онуфрий Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьина Юлиалия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ананьина Татьяна Онуфриевна
Мать ребёнка: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
09.10.1849
Сын: Ананьин Григорий Ануфриевич
Мать ребёнка: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна
Бракосочетание
13.02.1856
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
У него второй брак
Смерть
Неизвестно