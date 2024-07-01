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Ананьин Онуфрий Еремеевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: Ананьина Евдокия Игнатьевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Юлиалия

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ананьина Татьяна Онуфриевна

Мать ребёнка: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1849

Сын: Ананьин Григорий Ануфриевич

Мать ребёнка: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ананьин Илья Онуфриевич

Мать ребёнка: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
13.02.1856

Жена: Ананьина (Панкратьева) Параскева Ефимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
У него второй брак
Смерть
Неизвестно

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