Шерварли Петр Захарович
Место рождения
Дата рождения22.04.1877
Дата смерти17.03.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
22.04.1877
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-49,зап.-13
Бракосочетание
24.05.1905
Жена: Шерварли Анна Лукьяновна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-122,зап.-12
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Шерварли Анна Лукьяновна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-27,зап.-87
Рождение ребёнка
17.04.1909
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Шерварли Анна Лукьяновна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-148,зап.-28
Смерть
17.03.1910
Причина смерти: Болезнь-чахотка | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-55,зап.-7