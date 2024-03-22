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Шерварли Петр Захарович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.04.1877

Дата смерти

17.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1877

Отец: Шерварли Захар Игнатович

Мать: Шерварли Евдокия Васильевна

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-49,зап.-13
Бракосочетание
24.05.1905

Жена: Шерварли Анна Лукьяновна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-122,зап.-12
Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Шерварли Анна Лукьяновна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-27,зап.-87
Рождение ребёнка
17.04.1909

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Шерварли Анна Лукьяновна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-148,зап.-28
Смерть
17.03.1910
Причина смерти: Болезнь-чахотка | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-55,зап.-7
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