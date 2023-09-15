Шерварли (Золото) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли (Золото) Евдокия Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1852

Дата смерти

24.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Золото Василий Трандафилович

Мать: ?

Бракосочетание
08.11.1868

Муж: Шерварли Захар Игнатович

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-162,зап.-20
Рождение ребёнка
06.06.1869

Сын: Шерварли Онуфрий Захарович

Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-180,зап.-23
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Шерварли Георгий Захарович

Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович

ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1873г.,лист-21,зап.-40
Рождение ребёнка
?.10.1875

Дочь: Феодора Захаровна

Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович

Рождение ребёнка
22.04.1877

Сын: Шерварли Петр Захарович

Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-49,зап.-13
Рождение ребёнка
19.10.1879

Дочь: Стефанида Захаровна

Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-152,зап.-35
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шерварли Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович

Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Шерварли Федор Захарович

Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-50,зап.-8
Смерть
24.03.1898
Причина смерти: Болезнь-чахотка | ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-92,зап.-10
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