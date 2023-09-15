Шерварли (Золото) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти24.03.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Золото Василий Трандафилович
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1868
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-162,зап.-20
Рождение ребёнка
06.06.1869
Сын: Шерварли Онуфрий Захарович
Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-180,зап.-23
Рождение ребёнка
20.10.1873
Сын: Шерварли Георгий Захарович
Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1873г.,лист-21,зап.-40
Рождение ребёнка
?.10.1875
Дочь: Феодора Захаровна
Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович
Рождение ребёнка
22.04.1877
Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-49,зап.-13
Рождение ребёнка
19.10.1879
Дочь: Стефанида Захаровна
Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-152,зап.-35
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шерварли Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович
Рождение ребёнка
14.02.1890
Отец ребёнка: Шерварли Захар Игнатович
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-50,зап.-8
Смерть
24.03.1898
Причина смерти: Болезнь-чахотка | ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-92,зап.-10