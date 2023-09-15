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Шерварли Дмитрий Захарович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шерварли Захар Игнатович

Мать: Шерварли Евдокия Васильевна

Бракосочетание
17.10.1910

Жена: Шерварли Евдокия Илларионовна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-51,зап.-17
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Шерварли Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шерварли Евдокия Илларионовна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-107,зап.-95
Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шерварли Евдокия Илларионовна

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-77,зап.-19
Рождение ребёнка
13.10.1916

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шерварли Евдокия Илларионовна

ГАДО , Ф - 426-1-14, Николаевская церковь м/к-1916г.,лист-20,зап.-56
Смерть
Неизвестно
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