Шерварли (Мамонтова) Анна Лукьяновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Агаймак
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Агаймак
Бракосочетание
24.05.1905
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-122,зап.-12
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Шерварли Петр Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-27,зап.-87
Рождение ребёнка
17.04.1909
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Шерварли Петр Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-148,зап.-28
Смерть
Неизвестно