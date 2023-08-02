Шерварли (Мамонтова) Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли (Мамонтова) Анна Лукьяновна

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Агаймак

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Агаймак
Бракосочетание
24.05.1905

Муж: Шерварли Петр Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-122,зап.-12
Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Шерварли Петр Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-27,зап.-87
Рождение ребёнка
17.04.1909

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шерварли Петр Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-148,зап.-28
Смерть
Неизвестно