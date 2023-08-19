(Шерварли) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения17.04.1909
Дата смерти20.02.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1909
Отец: Шерварли Петр Захарович
Мать: Шерварли Анна Лукьяновна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-148,зап.-28
Смерть
20.02.1910
Причина смерти: Болезнь-сухотка | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-54,зап.-5