(Шерварли) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шерварли) Евдокия Петровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.04.1909

Дата смерти

20.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1909

Отец: Шерварли Петр Захарович

Мать: Шерварли Анна Лукьяновна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-148,зап.-28
Смерть
20.02.1910
Причина смерти: Болезнь-сухотка | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-54,зап.-5
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