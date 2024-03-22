Симонов Боков Егор Семенович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Боков Семен Семенович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Симонова Бокова Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1856 ст.
Сын: Симонов Боков Василий Егорович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Симонов Боков Яков Егорович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.
Дочь: Симонова Бокова Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
17.01.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно