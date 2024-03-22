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Симонов Боков Егор Семенович

Место рождения

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Боков Семен Семенович

Мать: не указана

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Симонова Бокова Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1856 ст.

Сын: Симонов Боков Василий Егорович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Симонов Боков Яков Егорович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.

Дочь: Симонова Бокова Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.01.1868 ст.

Жена: Коновалова Фекла Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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