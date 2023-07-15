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Симонов Боков Василий Егорович

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1856 ст.

Отец: Симонов Боков Егор Семенович

Мать: Мария Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.10.1873 ст.

Жена: Алексанова Анастасия Трифоновна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.

Сын: Симонов Боков Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Алексанова Анастасия Трифоновна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.

Дочь: Симонова Бокова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Алексанова Анастасия Трифоновна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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