Симонов Боков Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения23.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1856 ст.
Отец: Симонов Боков Егор Семенович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
08.10.1873 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.
Сын: Симонов Боков Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Алексанова Анастасия Трифоновна
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.
Дочь: Симонова Бокова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Алексанова Анастасия Трифоновна
Смерть
Неизвестно