Алексанова Анастасия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1873 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.
Сын: Симонов Боков Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Симонов Боков Василий Егорович
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.
Дочь: Симонова Бокова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Симонов Боков Василий Егорович
Смерть
Неизвестно