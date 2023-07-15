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Алексанова Анастасия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1873 ст.

Муж: Симонов Боков Василий Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.

Сын: Симонов Боков Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Симонов Боков Василий Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.

Дочь: Симонова Бокова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Симонов Боков Василий Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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