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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

26.11.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Симонова Бокова Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1856 ст.

Сын: Симонов Боков Василий Егорович

Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Симонов Боков Яков Егорович

Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.

Дочь: Симонова Бокова Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Боков Егор Семенович

Смерть
26.11.1867 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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