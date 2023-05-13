Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти26.11.1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Симонова Бокова Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович
Рождение ребёнка
23.02.1856 ст.
Сын: Симонов Боков Василий Егорович
Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Симонов Боков Яков Егорович
Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович
Рождение ребёнка
03.12.1860 ст.
Дочь: Симонова Бокова Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Симонов Боков Егор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1867 ст.