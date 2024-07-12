Симонова Бокова Варвара Егоровна
Место рождения
Дата рождения03.12.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1860 ст.
Отец: Симонов Боков Егор Семенович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1880 ст.
Дочь: Русина Домна Романовна
Отец ребёнка: Русин Роман Викторович
Рождение ребёнка
13.03.1882 ст.
Дочь: Русина Дарья Романовна
Отец ребёнка: Русин Роман Викторович
Рождение ребёнка
28.04.1883 ст.
Сын: Русин Иван Романович
Отец ребёнка: Русин Роман Викторович
Рождение ребёнка
19.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Русин Роман Викторович
Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Русин Роман Викторович
Рождение ребёнка
16.10.1888 ст.
Дочь: Русина Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Русин Роман Викторович
Смерть
Неизвестно