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Симонова Бокова Варвара Егоровна

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.12.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1860 ст.

Отец: Симонов Боков Егор Семенович

Мать: Мария Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русин Роман Викторович

Рождение ребёнка
06.01.1880 ст.

Дочь: Русина Домна Романовна

Отец ребёнка: Русин Роман Викторович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1882 ст.

Дочь: Русина Дарья Романовна

Отец ребёнка: Русин Роман Викторович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1883 ст.

Сын: Русин Иван Романович

Отец ребёнка: Русин Роман Викторович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1884 ст.

Сын: Русин Григорий Романович

Отец ребёнка: Русин Роман Викторович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.

Сын: Русин Алексей Романович

Отец ребёнка: Русин Роман Викторович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1888 ст.

Дочь: Русина Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Русин Роман Викторович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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