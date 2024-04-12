Боков Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Симонов Боков Семен Семенович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Симонов Боков Егор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Боков Федул Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Боков Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно