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Боков Семен Семенович

Место рождения

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Симонов Боков Родион Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Симонов Боков Семен Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Симонов Боков Егор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Боков Федул Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Боков Андрей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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