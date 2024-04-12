Симонов Боков Родион Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Боков Родион Семенович

Место рождения

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

10.06.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Боков Семен Семенович

Мать: не указана

Ризадеево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Симонова Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Рождение ребёнка
01.06.1847 ст.

Дочь: Симонова Ирина Родионовна

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.

Дочь: Симонова Наталья Родионовна

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1851 ст.

Дочь: Симонова Евфимия Родионовна

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.

Дочь: Симонова Пелагея Родионовна

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1855 ст.

Дочь: Симонова Анисия Родионовна

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1857 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1860 ст.

Дочь: Симонова Елена Родионовна

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1865 ст.

Сын: Симонов Боков Петр Родионович

Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ферапонтовна

Смерть
10.06.1875 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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