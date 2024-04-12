Симонов Боков Родион Семенович
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смерти10.06.1875 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Боков Семен Семенович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Симонова Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
01.06.1847 ст.
Дочь: Симонова Ирина Родионовна
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.
Дочь: Симонова Наталья Родионовна
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
07.07.1851 ст.
Дочь: Симонова Евфимия Родионовна
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.
Дочь: Симонова Пелагея Родионовна
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
26.12.1855 ст.
Дочь: Симонова Анисия Родионовна
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
08.09.1857 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
16.05.1860 ст.
Дочь: Симонова Елена Родионовна
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Рождение ребёнка
09.07.1865 ст.
Сын: Симонов Боков Петр Родионович
Мать ребёнка: Васса Ферапонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ферапонтовна
Смерть
10.06.1875 ст.