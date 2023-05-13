Васса Ферапонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ферапонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

08.01.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Симонова Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Рождение ребёнка
01.06.1847 ст.

Дочь: Симонова Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.

Дочь: Симонова Наталья Родионовна

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1851 ст.

Дочь: Симонова Евфимия Родионовна

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.

Дочь: Симонова Пелагея Родионовна

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1855 ст.

Дочь: Симонова Анисия Родионовна

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1857 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1860 ст.

Дочь: Симонова Елена Родионовна

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1865 ст.

Сын: Симонов Боков Петр Родионович

Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Боков Родион Семенович

Смерть
08.01.1888 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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