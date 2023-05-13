Васса Ферапонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти08.01.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Симонова Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
01.06.1847 ст.
Дочь: Симонова Ирина Родионовна
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.
Дочь: Симонова Наталья Родионовна
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
07.07.1851 ст.
Дочь: Симонова Евфимия Родионовна
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.
Дочь: Симонова Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
26.12.1855 ст.
Дочь: Симонова Анисия Родионовна
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
08.09.1857 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
16.05.1860 ст.
Дочь: Симонова Елена Родионовна
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Рождение ребёнка
09.07.1865 ст.
Сын: Симонов Боков Петр Родионович
Отец ребёнка: Симонов Боков Родион Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1888 ст.