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Бушуев Артамон Василиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушуев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.

Дочь: Тотьмянина Ирина Артамонова

Мать ребёнка: Бушуева Гликерия Павлова

Метрическая книга Кудымкарской Николаевской церкви Соликамского уезда Пермской губернии для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших Ф.719. Оп.10. Д.446 стр. 6 об.
Рождение ребёнка
22.06.1859 ст.

Сын: Бушуев Пётр Артамонов

Мать ребёнка: Бушуева Гликерия Павлова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
мать указана как солдатка незаконнорожд. ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 184
Смерть
03.01.1883 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
отставной солдат ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. 214
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