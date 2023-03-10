Бушуев Артамон Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.1883 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушуев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.
Дочь: Тотьмянина Ирина Артамонова
Мать ребёнка: Бушуева Гликерия Павлова
Метрическая книга Кудымкарской Николаевской церкви Соликамского уезда Пермской губернии для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших Ф.719. Оп.10. Д.446 стр. 6 об.
Рождение ребёнка
22.06.1859 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Гликерия Павлова
мать указана как солдатка незаконнорожд. ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 184
Смерть
03.01.1883 ст.
отставной солдат ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. 214