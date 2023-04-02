Бушуева Ирина (2я жена) Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Ирина (2я жена) Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Бушуев Тихон Василиев

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.

Дочь: Радостева Варвара Василиева

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Бушуев Артамон Василиев

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Рождение ребёнка
04.04.1832 ст.

Сын: Бушуев Иосиф Василиев

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/72061#14
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Ульяна Василиева

Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Василий Спиридонов

муж 2м браком
Смерть
Неизвестно
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