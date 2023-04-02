Бушуева Ирина (2я жена) Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1832 ст.
Дочь: Радостева Варвара Василиева
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
04.04.1832 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/72061#14
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Ульяна Василиева
Отец ребёнка: Бушуев Василий Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
муж 2м браком
Смерть
Неизвестно