Тотьмянина (Бушуева) Ирина Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1857 ст.
Отец: Бушуев Артамон Василиев
Мать: Бушуева Гликерия Павлова
Метрическая книга Кудымкарской Николаевской церкви Соликамского уезда Пермской губернии для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших Ф.719. Оп.10. Д.446 стр. 6 об.
Бракосочетание
23.01.1880 ст.
жених значится рядовым Либавского пехотного полка ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 76
Смерть
Неизвестно