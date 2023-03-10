Тотьмянина (Бушуева) Ирина Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянина (Бушуева) Ирина Артамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Между 1830 и 1832 г.р.

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1857 ст.

Отец: Бушуев Артамон Василиев

Мать: Бушуева Гликерия Павлова

Метрическая книга Кудымкарской Николаевской церкви Соликамского уезда Пермской губернии для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших Ф.719. Оп.10. Д.446 стр. 6 об.
Бракосочетание
23.01.1880 ст.

Муж: Тотьмянин Никифор Петров

жених значится рядовым Либавского пехотного полка ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 76
Смерть
Неизвестно
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