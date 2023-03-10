Бушуева Гликерия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.
Дочь: Ирина Артамонова
Отец ребёнка: Бушуев Артамон Василиев
Метрическая книга Кудымкарской Николаевской церкви Соликамского уезда Пермской губернии для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших Ф.719. Оп.10. Д.446 стр. 6 об.
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Артамон Василиев
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно