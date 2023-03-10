Бушуева Гликерия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Гликерия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1857 ст.

Дочь: Ирина Артамонова

Отец ребёнка: Бушуев Артамон Василиев

Метрическая книга Кудымкарской Николаевской церкви Соликамского уезда Пермской губернии для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших Ф.719. Оп.10. Д.446 стр. 6 об.
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Бушуев Пётр Артамонов

Отец ребёнка: Бушуев Артамон Василиев

незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно
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