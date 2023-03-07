Воробьева (Лапаева) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1895 ст.
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1895 ст.
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.
Дочь: Зелюкова Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Ушмаев Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
29.08.1916 ст.
Дочь: Дубинина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Ушмаев Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1925
Дочь: Силантьева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
19.12.1926
Сын: Воробьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Воробьев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1970