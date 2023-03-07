Воробьева (Лапаева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Лапаева) Наталья Петровна

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.08.1895 ст.

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1895 ст.

Отец: Лапаев (лапав) Петр Федоров

Мать: Лапаева Гликерия (Георгиева)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1914 ст.

Дочь: Зелюкова Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Ушмаев Андрей Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1916 ст.

Дочь: Дубинина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Ушмаев Андрей Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1925

Дочь: Силантьева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Воробьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Воробьев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Воробьев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев Андрей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1970
Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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