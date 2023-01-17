село Большая Каменка, село Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Большая Каменка

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
93Каменка (Архангельское), с. удел.при рч. Каменке.70станов. кварт.23911621402Церковь православная 1. Сельское училище. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Каменская волость
58. Б. Каменка, село бывшее удельное, при речке Каменке, дворов 546, жителей 3281, волостное правление (уездный город в 71 версте), церковь православная, школа, лавка, ки Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
56651Большая Каменкасело53°39'с.ш.50°31'в.д.N-39-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Большая Каменка
36628404101с Большая Каменкасело
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