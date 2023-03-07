Силантьева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1920 и 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1925

Отец: Иван

Мать: Воробьева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силантьев Павел Иванович

Отец ребёнка: Силантьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Иван

Место жительства
Неизвестно
Зольное, Жигулевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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