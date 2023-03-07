Силантьева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1920 и 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1925
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силантьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Силантьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силантьев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силантьев Иван
Место жительства
Неизвестно
Зольное, Жигулевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно