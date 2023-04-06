Зелюкова (Ушмаева) Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Ушмаева) Аграфена Андреевна

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.06.1914 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914 ст.

Отец: Ушмаев Андрей Алексеев

Мать: Воробьева Наталья Петровна

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1937

Сын: Зелюков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич

с. Крутогорово, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
07.12.1939

Дочь: Шаронова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
01.08.1946

Сын: Зелюков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич

Новый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1948

Сын: Зелюков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич

Новый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелюков Михаил Ильич

Место жительства
Неизвестно
Новый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1961
Новый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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