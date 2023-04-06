Зелюкова (Ушмаева) Аграфена Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1914 ст.
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914 ст.
Отец: Ушмаев Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
25.11.1937
Сын: Зелюков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич
с. Крутогорово, Усть-Большерецкий район, Камчатская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
07.12.1939
Дочь: Шаронова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.08.1946
Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
17.07.1948
Сын: Зелюков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зелюков Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зелюков Михаил Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1961