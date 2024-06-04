Лапаева (Ершова) Гликерия Михайлова (Георгиева)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти20.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1875
Рождение ребёнка
14.12.1875
Дочь: (Лапаева) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
31.01.1877
Сын: Лапаев (Лапав) Федор Петрович
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
13.12.1880
Дочь: Покарёва (Лапаева) Варвара (Мл) Петровна
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
10.01.1886
Сын: Лапаев (Лапав) Стефан Петров
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
04.08.1888
Дочь: (Лапаева) Марина Петровна
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
11.04.1891
Сын: Лапаев (Лапав) Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Воробьева (Лапаева) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
11.08.1898
Дочь: Живаева-Кариотова (Лапаева) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Рождение ребёнка
03.02.1901
Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров
Смерть
20.03.1907
Причина смерти: от паралича