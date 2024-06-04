Лапаева (Ершова) Гликерия Михайлова (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева (Ершова) Гликерия Михайлова (Георгиева)

Место рождения

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

20.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Ершов Егор (Георгий) Иванов

Мать: Ершова Афросинья Павлова

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1875

Муж: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1875

Дочь: (Лапаева) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1877

Сын: Лапаев (Лапав) Федор Петрович

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1880

Дочь: Покарёва (Лапаева) Варвара (Мл) Петровна

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1886

Сын: Лапаев (Лапав) Стефан Петров

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1888

Дочь: (Лапаева) Марина Петровна

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1891

Сын: Лапаев (Лапав) Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Воробьева (Лапаева) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1898

Дочь: Живаева-Кариотова (Лапаева) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1901

Сын: Лапаев Симеон Петрович

Отец ребёнка: Лапаев (Лапав) Петр Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.03.1907
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от паралича

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