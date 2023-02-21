Губская (Филипович) Зинаида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Губская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Губский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Губский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Крылова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Губский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Губская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Губский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Губский Иван Иванович
Смерть
1934