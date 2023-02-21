Губская (Филипович) Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губская (Филипович) Зинаида Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Филипович Егор Матвеевич

Мать: Филипович Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Губская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Губский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Губский Николай Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Крылова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Губский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Губская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Губский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Губский Иван Иванович

Смерть
1934
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