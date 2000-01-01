Губский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губский Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Губская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Губский Николай Иванович

Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Крылова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Губская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
1896
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