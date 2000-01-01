Губский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Губская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Крылова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Губская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Губская Зинаида Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
1896