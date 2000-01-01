Губская Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губская Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Губский Иван Иванович

Мать: Губская Зинаида Егоровна

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