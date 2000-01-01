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Губская Александра Ивановна
Губская Александра Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Пол
Женский
Отец
Губский Иван Иванович
1832 г.р.
Мать
Губская (Филипович) Зинаида Егоровна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Губский Иван Иванович
Мать:
Губская Зинаида Егоровна
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