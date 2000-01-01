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Филипович Егор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

02.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1846

Жена: Филипович Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Берг Александра Егоровна

Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Губская Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Филипович Елизавета

Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Филипович Федор Егорович

Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна

Смерть
02.03.1874
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