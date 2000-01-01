Филипович Егор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти02.03.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Берг Александра Егоровна
Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Губская Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Филипович Елизавета
Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Филипович Клавдия Васильевна
Смерть
02.03.1874