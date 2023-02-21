Филипович (Нагаткина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипович (Нагаткина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

20.10.1870

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Нагаткин Василий Борисович

Мать: Нагаткина Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Около 1846

Муж: Филипович Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Берг Александра Егоровна

Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Губская Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Филипович Елизавета

Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Филипович Федор Егорович

Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич

Смерть
20.10.1870
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