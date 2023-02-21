Филипович (Нагаткина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти20.10.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Берг Александра Егоровна
Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Губская Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Филипович Елизавета
Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Филипович Егор Матвеевич
Смерть
20.10.1870