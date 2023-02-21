Нагаткина (Осоргина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаткина (Осоргина) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1812

Сын: Нагаткин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Нагаткин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Нагаткин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Филипович Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Булгакова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
31.03.1832

Сын: Нагаткин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пелино Варвара Васильева

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович

Смерть
1872
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