Нагаткина (Осоргина) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1812
Сын: Нагаткин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Нагаткин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Филипович Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Булгакова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
31.03.1832
Сын: Нагаткин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пелино Варвара Васильева
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Борисович
Смерть
1872