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Нагаткин Андрей Васильевич
Нагаткин Андрей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Пол
Мужской
Отец
Нагаткин Василий Борисович
1783 г.р.
Мать
Нагаткина (Осоргина) Александра Фёдоровна
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Нагаткин Василий Борисович
Мать:
Нагаткина Александра Фёдоровна
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