Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Гомзяков Григорий Савич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Рубцова) Агафья Степановна
Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубцов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Рубцов Василий Степанович
Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович
Смерть
Неизвестно