Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна

Место рождения

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Гомзяков Григорий Савич

Мать: не указана

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Рубцова) Агафья Степановна

Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Степан Давыдович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рубцов Яков Степанович

Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Рубцов Василий Степанович

Отец ребёнка: Рубцов Степан Давыдович

Смерть
Неизвестно

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