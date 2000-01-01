город Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Илимск

Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ
2Илимск, заштатный город, лежит на прав. бер. р. Илима, впадающего в р. Ангару. От г. Иркутска в 862 верстах. Церквей — 4.776

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Б. Тулунский округ, Нижне-Илимский район, Илимский сельсовет
Илимск, с.-сов.шк. 1, изб.-чит., ф. п. лавка о. п., паг, телеф., ссудсбер.22селор. Илим 1631113287266553Русские4364367676

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