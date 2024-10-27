Гомзяков Григорий Савич
Место рожденияЛальск
Дата рожденияДо 1709
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1709
Отец: Гомзяков Сава
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Посацкий
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Манакова (Гомзякова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Черкашина (Гомзякова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1744