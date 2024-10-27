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Гомзяков Григорий Савич

Место рождения

Лальск

Дата рождения

До 1709

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1709

Отец: Гомзяков Сава

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Посацкий
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Манакова (Гомзякова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Черкашина (Гомзякова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
До 1744

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