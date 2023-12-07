Рубцов Степан Давыдович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Рубцова) Агафья Степановна
Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубцов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Рубцов Василий Степанович
Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно