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Рубцов Степан Давыдович

Место рождения

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Рубцов Давыд Ларионович

Мать: Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Рубцова) Агафья Степановна

Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Рубцов Яков Степанович

Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Рубцов Василий Степанович

Мать ребёнка: Рубцова (Гомзякова) Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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