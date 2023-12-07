Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Охотин Алексей Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Зарукина (Рубцова) Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Рубцов Давыд Ларионович
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Рубцов Давыд Ларионович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Рубцов Давыд Ларионович
Смерть
Неизвестно