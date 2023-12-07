Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Охотина) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Охотин Алексей Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Давыд Ларионович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Зарукина (Рубцова) Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Рубцов Давыд Ларионович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Рубцов Степан Давыдович

Отец ребёнка: Рубцов Давыд Ларионович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Рубцов Аника Давыдович

Отец ребёнка: Рубцов Давыд Ларионович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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